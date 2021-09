Nella suggestiva piazza Leonardo Leo, si è svolto il I’ Galà dello Sport, l’evento all’interno della kermesse “Sport Lab – 11’ edizione del Settembre Sport” ha visto la presenza del Presidente nazionale di Sport e Salute, Vito Cozzoli il quale ha dibattuto assieme alla dietista Francesca D’Addario e all’istruttore di baskin, Michele Saponaro.

La serata è stata caratterizzata dalla consegna di un riconoscimento alla società New Basket Brindisi e si è conclusa con la premiazione degli atleti sanvitesi che si sono distinti nell’ultimo anno.

Il dibattito si è incentrato sulla necessità di considerare lo sport come premessa fondamentale ad un sano stile vita, soffermandosi sullo spirito di inclusione.

Il Sindaco Silvana Errico ha così commentato: “Un momento di confronto sull’idea dello sport come strumento culturale volto all’inclusione. La presenza del Presidente Cozzoli, ci ha reso orgogliosi, conosciamo la sua sensibilità e la sua volontà di seguire lo sport non dagli uffici, ma tra la gente è il fatto di averlo avuto nella nostra piazza è la dimostrazione dell’ottimo percorso intrapreso, di rilancio dello sport nella nostra città.

Alle parole del sindaco, sono seguite quelle del consigliere delegato allo Sport, Luciano Cavaliere.

“Abbiamo immaginato questo momento non solo per rendere omaggio ai nostri atleti, ma per stare tra la gente a parlare di inclusione, alimentazione, sviluppo del paese tra storia e tradizione, tutte facce della stessa medaglia, una fantastica medaglia che si chiama sport. Ringrazio il Presidente Cozzoli per aver accolto il nostro invito e tutti gli ospiti presenti.

Intanto dalle pagine social della New Basket Brindisi arrivano i ringraziamenti ufficiali alla Città di San Vito dei Normanni.