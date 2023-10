Nota del consigliere regionale di Con Alessandro Leoci.

“Il consiglio monotematico sulla Sanità svoltosi questo pomeriggio a Ostuni ci ha permesso di avere un confronto diretto tra il management della ASL Brindisi, i consiglieri comunali, i sindaci delle città limitrofe, i consiglieri regionali.

Al centro del confronto la situazione dell’Ospedale Civico di Ostuni, struttura centrale per il sistema sanitario locale per la quale si chiede alla ASL Brindisi di rispettare il piano di riordino ospedaliero.

E per il quale si attende l’approvazione da parte della Regione del nuovo piano del fabbisogno di personale.

La carenza di personale è un problema nazionale per il quale auspicherei una riforma a partire dall’accesso al percorso universitario. Oltre a una riforma del sistema di reclutamento dei medici ovvero un piano assunzionale serio che permetta ai medici di vedere attrattiva la nostra Regione e i nostri ospedali.

Per il resto ho ascoltato con fiducia le relazioni sullo stato dei lavori in corso che interessano l’Ospedale di Ostuni e che auspicabilmente vedranno la realizzazione entro il 2024.

Intanto a breve, esattamente il prossimo 18 ottobre, ci sarà il sopralluogo che ho richiesto ai vertici ASL Brindisi presso il Distretto Sanitario di Carovigno (Istituto del Prete) e il Presidio Ospedaliero di Ostuni.

È ora che la Città Bianca e l’intero comprensorio limitrofo tornino ad avere un presidio ospedaliero non più di secondo livello. Lavoriamo insieme, sinergicamente ai vari livelli istituzionali e gestionali per fare in modo che ciò avvenga con soluzioni immediate allo scopo di programmare al più presto il futuro della sanità locale”./comunicato