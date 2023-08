Ricordate “Ritorno al Futuro”?

Ricordate la scena in cui uno scatenato Michael J. Fox (tornato nel passato) incantava tutti suonando e cantando Johnny Be Goode?

Bene. Preparatevi perché il Rock ’n’ Roll sbarca a Brindisi.

Venerdì 1 settembre alle ore 21.30 sul tratto di lungomare antistante la Capitaneria di Porto risuoneranno le coinvolgenti note dei brani rock ’n’ roll più belli di tutti i tempi

Un vero e proprio viaggio nel tempo che lascerà gli spettatori a bocca aperta.

Ben dieci musicisti animeranno il palco restituendo l’impressione di essere tornati negli anni ’50.

Sul palco la band brindisina “Rockin Revival”, già nota agli appassionati per aver inscenato negli anni spettacoli a tema con un repertorio di successi senza tempo (con gli spettacoli “Viva Las Vegas” e “Elvis On Tour”)

Lo show si inquadra nelle manifestazioni civili in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Teodoro D’Amasea e San Lorenzo Da Brindisi ed è stato fortemente voluto dal comitato organizzatore per offrire alla cittadinanza un’occasione di svago e cultura allo stesso tempo.

I musicisti della band si dicono pronti a far scatenare il pubblico presente.

Come si svolge il vostro spettacolo?

“Sarà una grande sorpresa per i brindisini.

“Il nostro obiettivo – spiegano – è di offrire al pubblico uno spettacolo coinvolgente, carico di energia e colpi di scena, in cui tutti i presenti siano spinti a ballare, cantare e divertirsi come non mai. Il repertorio che proponiamo è un omaggio ai grandi interpreti che hanno dominato la scena musicale negli anni ’50, facendo impazzire e ballare tutto il mondo”.

Quindi eseguirete brani musicali conosciuti?

“Assolutamente. La nostra priorità è sempre stata quella di regalare al pubblico un viaggio nella memoria.

“Il pubblico ascolterà brani memorabili: dai classici di Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard e Jerry Lee Lewis ai successi indimenticabili di Buddy Holly, Eddie Cochran e Bill Haley.

“La nostra band – proseguono – eseguirà i brani più iconici di quegli anni, trasportando il pubblico in un viaggio nel tempo attraverso l’esplosione di energia e vitalità del rock ‘n’ roll originale”.

Vi siete mai esibiti nella vostra città natale?

“Sì, certo. In realtà abbiamo avuto l’opportunità di esibirsi in diverse località, guadagnandoci una solida reputazione come una delle band di rock & roll più apprezzate della regione. Siamo orgogliosi di aver intrattenuto diverse comunità e di aver contribuito a creare un’atmosfera di gioia e festa. E siamo pronti a far scatenare anche i brindisini e, soprattutto, a far trascorrere loro qualche attimo di spensieratezza ed energia grazie alla carica del rock ’n’ roll!”

Parte integrante dello spettacolo sarà anche un Dj Set, a cura del Dj Marco Tempesta che proseguirà lo show con una set list interamente dedicata agli anni d’oro della musica. Un altra splendida occasione per celebrare insieme e vivere emozioni in uno dei luoghi più suggestivi della città di Brindisi.