In relazione ad alcune prese di posizione di Sigle Sindacali sui Servizi Sociali di Brindisi e il Consorzio BR1, al sol fine di portare un momento di verità ho il dovere di chiarire alcuni aspetti.

Il Comune di Brindisi e il Consorzio BR1, sono Primi nella Regione Puglia sia per Impegno Economico, come per l’ elargizione di Servizi ai Cittadini.

Sull’ Integrazione Scolastica siamo i soli in Puglia a garantire assistenza ai Bambini con diagnosi di Comma 3 e Comma 1, nessun altra Provincia riconosce il Servizio sul Comma 1.

Senza nessun problema sono state garantite ulteriore ingenti risorse economiche per soddisfare le richieste delle famiglie visto il notevole purtroppo aumento dei Casi.

Siamo Ledear ed Esempio per tutte le altre Città o Ambiti.

Garantiamo innumerevoli Servizi e gli Ultimi Bandi più volte richiamati perché andati deserti sono stati ritenuti dalle Organizzazioni Sindacali , Cgil, Cisl, Fismic, congrui e sfidanti cosi come le Società che hanno dato disponibilità per affidamento diretto.

Nessun lavoratore delle Platee Storiche è rimasto a casa ma a tutti è stata garantita la Clausola Sociale, anche su questo sono stati garantiti tutti i diritti come dimostrato i verbali condivisi con le Organizzazioni Sindacali e i Lavoratori.

In Verità è stata messa in atto un azione politica di controllo e di verifica non riconoscendo a elenchi del personale gonfiati, non corrispondenti alle Platee Storiche, diritti a chi non aveva titolo, gravando impropriamente sulle risorse economiche messe a disposizione.

I Servizi Sociali di Brindisi nella loro interezza sono esempio di efficienza, professionalità, disponibilità pur in un contesto Sociale difficile con grandi emergenze.

Sembra strano che percorsi condivisi con le maggiori Sigle Sindacali vengono contestate da Rapprentanti di Vertice delle stesse Sigle non conoscendo probabilmente dinamiche e percorsi che sono stati condivisi.

Siamo impegnati a mettere in campo ulteriori servizi, a mettere in campo politiche di ascolto e risoluzione dei problemi, nel Rispetto anche del Piano Sociale di Zona, sottoscritto da tutti gli attori in campo, dalla Regione, agli Enti Locali e Organizzazioni Sindacali.

Via Grazia Balsamo è un Palazzo di Vetro a disposizione di ogni cittadino.

Ercole Saponaro

Assessore Servizi Sociali, Politiche Abitative, Lavoro, Benessere Animale