Nella serata del 24 Maggio 2025 si è verificato, al rione Sant’Elia, un ennesimo grave episodio con lancio di sassi contro un autobus della STP Brindisi, danneggiando in modo grave il vetro di uno dei finestrini e spaventando i tre passeggeri a bordo, fortunatamente tutti illesi.

Sono episodi che si ripetono con una frequenza allarmante, atti di teppismo che si aggiungono alle aggressioni ad autisti e verificatori. Diventa sempre più difficile andare a lavorare in queste condizioni e tornare a casa incolumi. La questione sicurezza deve essere prioritaria.

Esprimendo pertanto tutte le proprie preoccupazioni in merito a quanto accaduto, a tutela dei propri iscritti e di tutti gli operatori che operano nel settore, chiediamo un intervento immediato alla Società STP Brindisi, alle istituzioni e alle forze dell’ordine affinché vengano presi provvedimenti per scongiurare questi deplorevoli episodi, al fine di tutelare l’incolumità e la sicurezza del personale dipendente e dei passeggeri tutti.

Bisogna fare qualcosa prima che accada l’irreparabile.

Necessita a nostro avviso monitorare e migliorare la sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico, anche attraverso azioni di monitoraggio e coordinamento svolta dai prefetti e prevedere misure specifiche a tutela della sicurezza degli operatori e dei passeggeri. Tra queste la promozione della videosorveglianza, la definizione di convenzioni per garantire più presenza a bordo su tratte a rischio aggressioni, canali dedicati per ricorrere in maniera più celere alla chiamata di soccorsi e una estensione del cosiddetto Daspo a quanti si rendano responsabili di simili episodi.

Nell’esprime solidarietà nei confronti dell’operatore di esercizio di Brindisi, coinvolto nel grave episodio accaduto, le Segreterie e le RSA della FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI si dichiarano pronte a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a tutela dei lavoratori e di tutti gli utenti e da subito disponibile a confrontarsi con le associazioni datoriali, istituzioni e forze dell’ordine.

FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI