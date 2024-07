Mattinata di terrore sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce, dove un commando armato ha messo in atto un assalto a un portavalori nel tratto tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, in territorio di Brindisi.

L’azione, che sembrava uscita da un film d’azione, ha visto il gruppo di malviventi usare tecniche militari per portare a termine il colpo.

Il blindato preso di mira appartiene al gruppo Battistoli (ex Securitalia) e stava trasportando contanti verso Lecce. Il furgone, seguito da un altro mezzo di scorta dello stesso istituto, aveva quattro vigilantes a bordo.

Secondo le prime ricostruzioni di carabinieri e polizia, il commando, composto da almeno dieci persone, ha bloccato i veicoli ed ha costretto i vigilantes a scendere sotto la minaccia di mitragliette.

I banditi hanno sparato numerosi colpi in aria per intimorire ulteriormente ed hanno piazzato un ordigno sul blindato, facendolo esplodere e saccheggiando la cassaforte. Il bottino, ancora in corso di quantificazione precisa, si stima ammonti a circa 3 milioni di euro.

Per assicurarsi il successo del colpo e rallentare l’intervento delle forze dell’ordine, il commando ha incendiato numerosi veicoli in entrambe le direzioni di marcia, creando veri e propri sbarramenti. In totale, sette auto sono state bruciate: tre in un senso di marcia e quattro nell’altro.

Il gruppo è poi fuggito attraverso le strade interpoderali delle aree rurali circostanti. Durante la fuga, una parte del bottino, circa 300mila euro, è stata persa nelle campagne e recuperata dalle forze dell’ordine. Un’altra parte dei contanti è rimasta nel blindato e è andata bruciata nell’incendio.

L’allarme è stato lanciato dagli automobilisti che si sono trovati di fronte a colonne di fumo e alla strada bloccata, con conseguenti lunghi incolonnamenti di veicoli. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e magistrati. Le forze dell’ordine stanno gestendo il deflusso del traffico sulla complanare e procedendo con i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto.

Il tratto stradale è stato bloccato per ore, mentre gli inquirenti raccolgono indizi e testimonianze per risalire ai responsabili di quello che è stato definito uno degli assalti armati più audaci e ben organizzati degli ultimi anni.