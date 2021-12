Si è tenuta nella mattinata di giovedì 2 dicembre la conferenza stampa di presentazione video realizzato con ladel partecipazione del campione olimpico Paolo Pizzo nell’ambito del protocollo d’intesa siglato dal Comune di Brindisi con il nostro Istituto Comprensivo e la Federazione Italiana Scherma. Il protocollo è finalizzato alla promozione della disciplina schermistica fra i giovani, con particolare riferimento ai nostri alunni.

Sono intervenuti il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il dirigente scolastico Patrizia Carra, i delegati della FIS e la spadista Liliana Verdesca della Asd Scherma Lame Azzurre Brindisi dei maestri Flavio Zumbo e Alessandro Rubino. L’ atleta in questione è stata convocata per la Coppa del Mondo under 20 di spada a Lussemburgo dal 3 al 5 dicembre.

Infatti questo weekend i riflettori della scherma internazionale si riaccendono sugli Under 20: era febbraio 2020 quando gli azzurri della categoria Giovani prendevano parte all’ultima tappa di Coppa del Mondo e soltanto questo fine settimana torneranno in gara nella stessa manifestazione in tutte le armi. Un ritorno atteso e significativo, che toccherà quattro tappe in Europa e a cui tanti azzurri hanno risposto presente, arricchendo i rooster di partenza di ogni gara in programma. Domenica 5, sarà la volta delle spadiste con 12 azzurre in gara: Martina Bombardi, Gaia Caforio, Martina Esposito, Giada Incorvaia, Matilde Lantermo, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Alessandra Pennisi, Vera Perini, Eleonora Sbarzella, Vittoria Siletti e Martina Liliana Verdesca. Gli atleti saranno guidati dal responsabile d’arma Dario Chiadò.