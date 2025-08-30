Incidente stradale questa mattina sulla SP29 a Carovigno, dove sono rimasti coinvolti un’automobile e un autocarro. Una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, che ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e l’intera area interessata dall’incidente, garantendo la sicurezza del traffico e prevenendo ulteriori rischi.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.