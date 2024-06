Un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla Strada Provinciale 16 che collega Cisternino a Ceglie Messapica. Un’ambulanza del 118, diretta a Ceglie per un soccorso, si è scontrata frontalmente con un camion che trasportava tufi.

Il bilancio è di cinque feriti, tra cui due gravi: un medico e un’infermiera dell’equipaggio sanitario. I due sono stati trasportati in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

L’autista del camion è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni. Sul posto sono intervenute anche diverse ambulanze del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

La SP 16 è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.