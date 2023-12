Chi ha detto che i miracoli non accadono più a Natale? Scoperta sensazionale in quel di Latiano, una piccola cittadina nella provincia di Brindisi. Una famiglia della Basilicata ha ritrovato un antico affresco raffigurante una Madonna con il Bambino, dietro ad un muro in parte crollato all’interno del rudere di una masseria, probabilmente tale affresco è ciò che rimane di un’antica chiesetta medievale pre-esistente.

L’affresco è probabilmente l’opera di monaci basiliani durante le lotte iconoclaste del VII-VIII secolo a seguito del divieto di venerare immagini sacre, divieto che spinse molti monaci a fuggire dall’Oriente e a rifugiarsi nel Salento. Una delle raffigurazioni più comuni era per l’appunto quella della Vergine col Bambino, intermediatrice privilegiata tra gli uomini e Dio.

Numerosi sono i devoti e i curiosi che accorrono dalla provincia per ammirare l’affresco. C’è chi addirittura grida ad un miracolo!

Questa sicuramente sarebbe stata la notizia che sarebbe apparsa e avrebbe fatto il giro del web, se fosse avvenuta per davvero ai giorni nostri. Tuttavia, la vera notizia è che questo evento è accaduto secoli fa, ed ancora oggi emoziona, tanto da spingere un gruppo di volontari, guidati da Padre Antonio Semerano, del Santuario di Maria S.S. di Cotrino a Latiano, a realizzare un cortometraggio dedicato alla storica scoperta.

Il film, girato nella primavera del 2023, verrà presto presentato al pubblico. Tra gli attori compare anche Nonna ’Ncetta, la popolare nonna di Mandrake, che recita una parte completamente diversa dal personaggio che tutti noi siamo abituati a vedere. Oltre a lei, anche gli stessi monaci cistercensi e diversi volontari provenienti da diversi paesi limitrofi del brindisino. Tutti insieme per un unico scopo: far conosce la storia della Madonna di Cotrino, il miracolo della fede!

