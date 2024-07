I Vogatori Remuri di Brindisi fanno il bis nella seconda tappa del Meeting Nazionale 2024 del Centro Sportivo Italiano, giunto alla VI edizione, nonché diciottesima edizione dello storico “Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio”. A Taranto, nella giornata di domenica 14 luglio 2024, la gara di voga itinerante a dieci remi con timoniere ha visto la compagine brindisina imporsi nuovamente e ottenere il primo posto sul podio. Nonostante le svariate difficoltà organizzative, l’equipaggio capitanato dallo storico timoniere Francesco Romanelli è riuscito a firmare un’altra grande impresa. Ora, è lanciato verso l’ultima tappa in programma il domenica 4 agosto a Giovinazzo nel tentativo di ottenere il bottino pieno.

Per i vogatori di Brindisi, la gara di domenica rispondeva ad una nuova grande responsabilità alla luce dei sei titoli in bacheca, nel tentativo di onorare una manifestazione nazionale che li vede da sempre protagonisti assoluti.

L’equipaggio dei Remuri 2024 può contare sull’apporto degli atleti Vincenzo Maggiore, Ettore Scivales, Mauro De Bellis, Simone Falco, Michel Lepainteur, Massimiliano Romano, Fabrizio Barbieri, Antonio Notarangelo, Federico Eramo, Vincenzo Romanelli e Mauro Moretti.

Oltre ai Vogatori Remuri Brindisi (equipaggio maschile), hanno preso parte alla tappa di ieri il Palio di Taranto (maschile e femminile), Vogatori Città di Taranto (maschile e femminile), Vogatori Taras (maschile e femminile), “Massimo Cervone” Giovinazzo (maschile) e Lega Navale Taranto (maschile e femminile).

Nonostante il caldo asfissiante, non sono mancati i supporter brindisini capitanati, come sempre, da Luca Lapomarda.

“Il lavoro di squadra – commenta Francesco Romanelli, presidente dell’associazione Remuri – spiega meglio di ogni altro aspetto il risultato ottenuto grazie a dieci atleti che si spronano e si incoraggiano a vicenda. Trionfare nella seconda tappa consecutiva del Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio è un’emozione bellissima anche alla luce di condizioni climatiche poco favorevoli; il mio entusiasmo rimane costante grazie ai nuovi atleti che mi regalano soddisfazioni ed emozioni. Il nostro è uno sport speciale che si unisce indissolubilmente alla trazione marinaresca di Brindisi e delle altre città di mare”.

“Ci auguriamo che gli amici di Brindisi vengano a fare il tifo per noi a Giovinazzo durante l’ultimo appuntamento – afferma il vogatore Vincenzo Maggiore – come sempre, un ringraziamento particolare va alle realtà che ci sostengono: da sottolineare il contributo del Marina di Brindisi e Cantiere Danese, oltre alla Farmacia in Piazza di Ostuni e gli esercizi commerciali Sapido e Putea – sapori del Sud di Brindisi che hanno curato la realizzazione delle divise da gara e delle t-shirt di rappresentanza”.