Si confermano vincenti le ragazze de Il Podio Volley Fasano di coach Adolfo Rampino che battono le marchigiane de Le Pagliare del Tronto Volley dopo una partita lunghissima e molto equilibrata. Il risultato finale di 3-2 consente alle biancazzurre del presidente Renzo Abete di incamerare altri 2 punti in classifica. Prestazione non proprio esaltante, quella messa in atto da Valeria Cristofaro e compagne, che regalano 2 set alle brave avversarie salvo poi sfoderare un tie-break impeccabile che chiude il match. Partono bene le biancazzurre che portano a casa il primo set senza preoccupazione, salvo poi accusare un vistoso calo mentale nel secondo.

Le marchigiane ne approfittano pareggiando il conto dei set, ma nel terzo le fasanesi con un moto di orgoglio si riportano in vantaggio.

Tutto lascia preludere ad un quarto set decisivo per le pallavoliste fasanesi, ma un altro vistoso calo fisico e mentale rimette in corsa Le Pagliare. Si va al tie-brek con le biancazzurre decise a chiudere il match e incamerare almeno 2 punti. Infatti la partenza di Cristofaro e compagne e veemente al punto che le ragazze di coach Massimo Petrelli devono arrendersi quasi subito cedendo la vittoria alle fasanesi. “Come prevedevamo non era una gara facile – commenta coach Rampino – dato il buon valore delle nostre avversarie. Abbiamo subito un paio di cali mentali pericolosi pagando dazio alle ospiti che hanno subito approfittato. Nel complesso sono contento della prestazione delle ragazze che nei momenti peggiori hanno saputo tirare fuori la giusta determinazione per portare a casa il match”.

Da sottolineare la prestazione del libero fasanese Melissa Sibilio, che ha sostituito l’infortunata Monica Ferrara. Un esordio di grande livello per la giovanissima atleta frutto di un sempre più promettente vivaio locale guidato da coach Paolo Totero.

Il Podio volley Fasano- Centrodiesel Le Pagliare del Tronto: 3-2

(25-22; 15-25; 25-22; 22-25 15-9)

Il Podio volley Fasano: Corallo (S), Cristoforo (S), Sibilio (L), Iacca (LAT), Tonina (P), Tarantino E (S), Trabucco (Lat), Di Paola (P), Bellantuono (O), Tarantino S. (S), Albanese (O), Maggi (LAt), Bufano (.

All. Rampino.

Centrodiesel Le Pagliare del Tronto Volley: Ventura (L), Calvaresi (Lat), Imprescia (lat) Giuliani (C) Amatucci A. (C) Smolenchenko (O) Benigni (O) Camagnori (S) Marcelli (C ) Amatucci G, (P) Travaglini (C) Marcozzi (L)

Arbitri: Giuseppe Persia (1° arbitro) e Francesco Liuzzi (2° arbitro).