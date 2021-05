HAPPY CASA BRINDISI – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: 66-73 (16-17, 29-32, 57-62, 66-73)

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 12 (1/4, 2/7, 3 r.), Krubally 3 (1/2, 3 r.), Zanelli 2 (0/3 da 3, 1 r.), Harrison 6 (1/2, 0/4, 1 r.) Gaspardo 4 (1/3, 0/3, 3 r.), Visconti (1 r.), Thompson 12 (6/0, 0/3, 3 r.), Motta ne, Udom (3 r.), Perkins 12 (4/10, 0/1, 4 r.), Willis 15 (4/4, 1/4, 13 r.), Cattapan ne. All.: Vitucci.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Belinelli 16 (2/4, 4/11, 2 r.), Pajola 2 (1/1, 2 r.), Alibegovic 7 (2/5, 1/4, 6 r.), Markovic (0/1, 0/2, 2 r.) Ricci 2 (1/4, 0/2, 3 r.), Adams 2 (1/1), Hunter 7 (3/6, 6 r.), Nikolic ne, Teodosic 24 (2/2, 6/11, 1 r.), Weems 2 (1/1, 0/1, 3 r.), Gamble 8 (4/6, 7 r.), Abass 3 (1/3, 0/2, 4 r.). All.: Djordjevic.

ARBITRI: Carmelo PATERNICO’ – Beniamino Manuel ATTARD – Fabrizio PAGLIALUNGA.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 21/30, Bologna 4/10. Perc. tiro: Brindisi 21/59 (3/25 da tre, ro 9, rd 31), Bologna 29/71 (11/33 da tre, ro 14, rd 32).

Il primo atto della storica semifinale scudetto della Happy Casa Brindisi non ha il lieto fine. La Virtus Segafredo Bologna infrange il fattore campo alla prima occasione utile e vince 66-73 al PalaPentassuglia trascinata di 24 punti di Teodosic, MVP con 6/11 dal campo e 20 di valutazione. La Happy Casa rimane sempre aggrappata all’incontro nonostante la percentuale deficitaria da tre punti (3/25 e 12%), le 13 palle perse e il 21/30 ai tiri liberi. Un maestoso Willis in doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi prende per mano la squadra, priva dei punti di Harrison (1/6 dal campo) e delle spallate di Perkins (4/11 al tiro) contro Hunter e Gamble.

Dal parziale in favore della Happy Casa sul 42-36 al rientro dall’intervallo, salgono in cattedra Teodosic e Belinelli. La guardia azzurra dopo un inizio difficile prende confidenza con il canestro e inanella quattro triple e 16 punti totali.

Si ritornerà nuovamente in campo al PalaPentassuglia a distanza di quarantotto ore: gara 2 in programma martedì 25 maggio alle ore 20:45 in diretta RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi