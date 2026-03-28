Pesante kappaò per la Valtur Brindisi nell’anticipo del sabato sera della trentaquattresima giornata di Serie A2, sconfitta al Taliercio di Mestre con il punteggio di 86-70. Una serata completamente negativa al tiro (4/19 da tre e 14/25 ai liberi) per la squadra di coach Bucchi, costretta sin dal secondo quarto a inseguire gli avversari senza mai ribaltare l’inerzia nelle mani della Gemini Mestre capaci di toccare anche un vantaggio di +22 nel terzo quarto.

Mani piuttosto fredde in apertura di partita per entrambe le squadre che si prendono tiri abbastanza aperti ma che non concludono la traiettoria sul fondo della retina, dando vita ad un primo quarto a basso punteggio sul 14-11. Mestre firma il primo break del match al primo minuto del secondo periodo con un 5-0 che la porta a +8. La reazione brindisina arriva puntuale grazie al duo Francis-Miani nei due minuti successivi per un contro break di 0-10 (19-21 al 14’). La buona vena realizzativa di Aromando e il bonus falli di squadra troppo rapidamente raggiunto da Brindisi, consente ai padroni di casa di tornare saldamente con le mani sulla partita per raggiungere il vantaggio in doppia cifra capitalizzando i numerosi viaggi dalla lunetta: 41-31 all’intervallo. Le due triple consecutive di Bonacini e Knight indirizzano la prima parte del terzo quarto a netto vantaggio dei veneti, capaci di scappare via sul +19 (55-36 al 25’). Bucchi tenta di rimescolare le carte ma la sua squadra non riesce mai ad entrare in ritmo offensivo e sciupa allo stesso tempo parecchie opportunità dalla lunetta del tiro libero scivolando fino al -22 sul finire del terzo quarto. La Valtur tenta il tutto per tutto e in fase difensiva riesce a contenere gli attacchi avversari nei primi tre minuti dell’ultimo periodo ma continua a sciupare sull’altro lato del campo perdendo ghiotte occasioni. Miani e Copeland riportano i suoi sul -13 (75-62 al 36’) ma è troppo tardi per tentare una vera rimonta. Mestre vince con pieno merito.

Si ritornerà in campo sabato 4 aprile alle ore 20:30 al PalaPentassuglia per il match contro Livorno, biglietti in vendita e disponibili a partire da €14 al New Basket Store e online su Vivaticket..

IL TABELLINO

GEMINI MESTRE-VALTUR BRINDISI: 86-70 (14-11, 41-31, 67-46, 86-70)

GEMINI MESTRE: Knight 15 (3/6, 2/2, 5 r.), Aromando 19 (4/8, 3/5, 9 r.), Parravicini 2 (1/2, 0/1), Stewart jr. 14 (4/4, 2/3, 1 r.), Giordano 4 (2/3, 1 r.), Bechi 12 (3/6, 1/3, 3 r.), Bonacini 12 (3/5, 1/2, 2 r.), Kadjividi 2 (1/1, 6 r.), Reggiani 6 (0/1, 1/3, 3 r.), Scarponi ne, Kazadi ne, Porcu ne. Coach: Ferrai.

VALTUR BRINDISI: Copeland 12 (4/6, 1/4, 4 r.), Cinciarini 9 (2/5, 1/2, 4 r.), Francis 11 (1/2, 1/7, 2 r.), Mouaha (0/1, 0/1, 2 r.), Vildera 5 (2/4, 3 r.), Miani 13 (6/6, 0/2, 1 r.), Esposito 11 (4/7, 4 r.), Radonjic 7 (2/2, 1/2, 1 r.), Maspero 2 (1/2, 0/1, 2 r.), Fantoma (0/1, 1 r.). Coach: Bucchi.

ARBITRI: Attard – Martellosio – Cattani.

NOTE – Tiri liberi: Mestre 14/23, Brindisi 14/25. Perc. tiro: Mestre 31/55 (10/19 da tre, ro 7, rd 29), Brindisi 26/55 (4/19 da tre, ro 6, rd 22).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi