VALTUR BRINDISI-TEZENIS VERONA: 58-69 (18-16, 30-37, 47-50, 58-69)

VALTUR BRINDISI: Laquintana 2 (1/3, 0/2, 2 r.), Arletti 7 (3/4, 0/2, 2 r.), Del Cadia 4 (1/1, 4 r.), Vildera 3 (1/4, 7 r.), Fantoma 2 (1/2), Radonjic (0/2 da tre), Calzavara 6 (1/3, 1/4, 3 r.), Allen 19 (5/11, 3/8), Ndzie 2 (1/2, 1 r.) Ogden 13 (5/6, 0/2, 10 r.), Buttiglione ne. Coach: Bucchi.

TEZENIS VERONA: Esposito 8 (1/4, 1/2, 3 r.), Copeland 16 (0/5, 4/12, 4 r.), Penna 6 (1/3, 1/3), Palumbo 17 (6/8, 1/3, 11 r.), Cannon 10 (3/5, 6 r.), Faggian 6 (0/1, 2/2, 1 r.), Gazzotti 2 (1/2, 0/1, 2 r.), Udom 4 (1/6, 0/1, 4 r.), Airhienbuwa ne. Coach: Ramagli.

ARBITRI: Rudellat – Puccini – Di Martino.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 8/20, Verona 16/21. Perc. tiro: Brindisi 23/58 (4/21 da tre, ro 10, rd 28), Verona 22/58 (9/24 da tre, ro 10, rd 30).

Seconda sconfitta consecutiva per la Valtur Brindisi, incappata in una serata molto storta al tiro e in particolare dalla lunetta dei tiri liberi (8/20 di serata). Ne approfittano gli ospiti, capaci di resistere ai tentativi di rimonta della Valtur nel terzo quarto e piazzare la zampata decisiva negli ultimi due minuti d’incontro. Mattatore di serata Palumbo autore di una doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi, top scorer del match Allen a referto con 19 punti.

Starting five biancoazzurro formato da Calzavara, Allen, Arletti, Ogden, Vildera. Faticano ad entrare in ritmo le due squadre, con i primi canestri dal campo dopo tre minuti a firma di Esposito e Copeland dalla distanza. Ci pensa Allen a mettere in partita la Valtur Brindisi a segno con 12 punti personali sui 18 di squadra nel primo quarto di gioco (18-16). La Tezenis non si scompone e rimette la testa avanti piazzando un controbreak di 4-13 (22-27 al 14’). In difficoltà offensiva la squadra di coach Bucchi si appoggia sul rientrante Ogden, in grado di aumentare la fisicità sotto le plance, ma risulta molto imprecisa al tiro dalla lunetta (4/9 di squadra nel secondo quarto). Verona stringe le maglie difensive e rientra negli spogliatoi sul vantaggio di +7: 30-37. Non cambia il copione al rientro in campo per il nuovo massimo vantaggio aggiornato in doppia cifra (+12, 32-44) per gli ospiti galvanizzati dalla fase difensiva che non lascia spazio e fiato ai padroni di casa. La scossa biancoazzurra parte da una difesa altrettanto aggressiva in grado di correre a campo aperto e mettere in moto i propri realizzatori, dando vita a un parziale di 15-2 che vale il sorpasso al 28’ sul 47-46. La partita diventa punto a punto, tirata su ogni possesso, dove a prevalere sono gli errori al tiro e le palle perse su entrambi i lati (8-8 il parziale in otto minuti di gioco). Verona riesce a capitalizzare i due possessi pieni di vantaggio a un minuto dalla fine (56-62). I numerosi errori dalla lunetta anche di Allen e Vildera affossano le speranze di rimonta della Valtur Brindisi nel finale di gara appannaggio della Tezenis.

Prossimo turno di campionato domenica 5 gennaio alle ore 18:00 al PalaPentassuglia contro la Libertas Livorno, biglietti in vendita a partire da €12 al New Basket Store e online su Vivaticket.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi