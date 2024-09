Positiva la prima trasferta stagionale per la Junior Fasano, che vincendo in casa del Secchia Rubiera con il punteggio di 22-33, nel match valido per la 2^ giornata della Serie A Gold 2024/25, ottiene il primo successo ed i primi punti nel nuovo campionato.

Gara dai due volti quella del PalaBursi, con un primo tempo caratterizzato da tante reti, figlie anche di difese non particolarmente efficaci, ed una seconda frazione invece interamente di marca biancazzurra.

A partire decisamente meglio è la compagine emiliana, che tenta subito la fuga portandosi sul 4-1 al 5’, per poi essere agganciata sul 4-4 dagli ospiti 3’ dopo. Lo schema si ripete nei minuti successivi (9-6 all’8’, 11-8 al 16’, sempre in favore degli uomini allenati da Luca Galluccio), con la Junior che impatta sul 12-12 al 20’, portandosi anche per la prima volta sul +1 al 21’ (12-13).

La prima frazione si conclude nell’equilibrio (15-15 al 27’, 17-17 all’intervallo), con il Rubiera che in avvio di ripresa torna per l’ultima circostanza a condurre nel punteggio (19-18 al 32’), lasciando però poi spazio ad un lungo monologo fasanese.

La Junior infatti subisce solo 5 reti nel secondo tempo, 3 considerando gli ultimi 28’, nessuna addirittura tra il 32’ ed il 44’, parentesi in cui il gruppo capitanato da Zeljko Beharevic mette definitivamente la freccia e prende il largo (19-26 al 42’), trascinato anche dai goal di Davide Pugliese e Joao Marinho Da Cunha (autori rispettivamente di 10 e 9 marcature nell’arco della serata).

Il divario tra i due team cresce ulteriormente nell’ultimo quarto di gara, con i pugliesi che fanno registrare l’esordio assoluto nel massimo campionato del classe 2007 Andrea Guarini e che toccano il massimo vantaggio proprio con il +11 del risultato finale, 22-33 per Alessandro Leban e compagni, attesi alle 17.15 di sabato prossimo, 21 settembre, dalla seconda trasferta consecutiva in casa del Cassano Magnago.

“Avevamo preparato bene il match, sapendo cosa ci aspettava – dichiara coach Domenico Iaia – ma, nonostante questo, è stato un primo tempo difficile, nel quale sul piano difensivo non ha funzionato quanto studiato in allenamento. Messi in atto nell’intervallo gli accorgimenti necessari in difesa, non abbiamo più perso duelli, migliorando in densità ed intensità, favorendo gli anticipi ed anche le parate di Leban. Questa, unitamente alla confermata efficacia offensiva, la chiave del successo di oggi, che ci da fiducia e rinsalda il nostro morale. Posso dire di essere molto contento per questi ragazzi, che venivano da una settimana complicata anche per gli acciacchi accusati da Marinho Da Cunha, Cantore e Beorlegui, i quali sono stoicamente scesi in campo al PalaBursi, dando un contributo determinante”.

Tabellino

Secchia Rubiera-Junior Fasano 22-33 (17-17- p.t.)

Secchia Rubiera: Rivi, Benci, Bortolotti, Errico 3, Oleari 3, Bartoli 3, Gonzalez Parra, Hila, Manzini, Giovanardi, Capello Cardozo 1, Moreno De La Santa Jimenez 5, Strada 5, Canelli, Mazzilli 1, Boni. All.: Luca Galluccio.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 5, Rivan Rodriguez 4, Pugliese 10, Leban, Nardelli, Cantore 2, Marinho Da Cunha 9, Beharevic, Mizzoni, Beorlegui 3, Montalto.

Arbitri: Castagnino-Manuele

I risultati della 2^ giornata della Serie A Gold: Teamnetwork Albatro Siracusa-Alperia Black Devils Merano 30-24, Macagi Cingoli-Publiesse Chiaravalle 25-21, Bozen-Cassano Magnago 29-29, Sparer Eppan-Camerano 28-26, Pressano-Brixen 36-35, Secchia Rubiera-Junior Fasano 22-33, Conversano-Raimond Sassari (1/10).

Classifica: Raimond Sassari e Teamnetwork Albatro Siracusa 4, Cassano Magnago e Bozen 3, Brixen, Junior Fasano, Conversano*, Alperia Black Devils Merano, Pressano, Macagi Cingoli e Sparer Eppan 2**, Camerano, Publiesse Chiaravalle e Secchia Rubiera 0.

*Una partita in meno, ** Una partita in più.

Prossimo turno (21/09): Raimond Sassari-Sparer Eppan 29-24 (disputata l’11/09), Publiesse Chiaravalle-Bozen, Cassano Magnago-Junior Fasano (ore 17.15), Camerano-Pressano, Brixen-Teamnetwork Albatro Siracusa, Conversano-Secchia Rubiera (16/10), Alperia Black Devils Merano-Macagi Cingoli (16/10).

Fasano, 14 settembre 2024.

UFFICIO STAMPA

Antonio Latartara