Il Fasano torna con una sconfitta dalla prima trasferta stagionale, disputata in casa del Manfredonia, con i locali bravi a difendere a lungo, nonostante il predominio degli ospiti, il vantaggio maturato nei primi minuti.

Dopo un tiro di Giacobbe dal limite al 5’, terminato abbondantemente a lato, i sipontini si portano infatti in vantaggio già al 13’, quando Porzio anticipa Lombardo in uscita su cross di Cappellari ed insacca per l’1-0. Gli ospiti reagiscono al 15’ con un’incursione di Vasil, il cui tiro è respinto in extremis da Konatè, ma l’occasione più ghiotta capita al 34’, quando Losavio si invola sulla sinistra e mette al centro un buon pallone sul quale però giunge in ritardo Bolzicco. Poco prima dell’intervallo ancora squillo dei fasanesi, con Ganci che calcia di prima sugli sviluppi di un corner di Murgia, trovando però pronto Sapri, estremo difensore dei locali.

Il forcing dei biancazzurri al Miramare prosegue in avvio di ripresa, con Vasil pericoloso al 5’ con un tiro al volo dal limite, parato però centralmente, così come neutralizzata facilmente è la girata in area di Losavio al 10’. Sul cambio di fronte torna pericoloso il Manfredonia, con Calemme che calcia a giro da buona posizione, mandando il pallone non lontano dalla traversa. Ancor più insidiosi i sipontini al quarto d’ora, vicini al raddoppio con due colpi di testa in rapida successione di Tedesco, terminati entrambi di poco fuori. Il Fasano si rivede invece dalle parti del portiere di casa al 24’, quando Pussetto, appena entrato, sporca i guanti di Sapri, bravo a deviare in angolo e poi fortunato sul seguente corner, in occasione del quale Onraita sfiora di testa l’incrocio dei pali ed il goal del pari. Nell’ultima parte dell’incontro gli ospiti insistono nella gestione del gioco, proiettandosi costantemente nella tre quarti avversaria, ma, fatta eccezione per una deviazione aerea di Orlando finita non di molto alta sulla traversa, non giungono grossi rischi per la compagine dauna, che può così mettere in cassaforte i primi tre punti della stagione.

Appuntamento con la vittoria invece rinviato per i fasanesi, attesi domenica dall’impegno al Curlo contro il Gravina.

“C’è da raccontare una sconfitta immeritata – dichiara il tecnico Gaetano Iannini – poiché abbiamo fatto noi la partita per tutto l’arco dei 90’ minuti, ma siamo stati poco cinici. C’è tanta delusione per questo, essendo arrivati tante volte a ridosso dell’area piccola avversaria, senza però riuscire a trovare la zampata vincente. Dobbiamo lavorarci sopra, ma sono fiducioso perché la squadra propone ed esprime un buon calcio, sotto ogni punto di vista”.

Tabellino

Manfredonia Fasano 1-0 (1-0 p.t.)

Rete: 13’pt Porzio.

Manfredonia: Sapri; Cappellari (37’st Castaldi), Forte, Konatè, Sepe; Amabile (37’st Spina), Giacobbe; Carbonaro (42’st Bonicelli), Porzio (28’st Venanzio), Calemme; Tedesco (28’st Coppola). All.: Franco Cinque (a disp.: Vlasceanu, Bayo, Fischetti, Prencipe).

Fasano: Lombardo; Mauriello (34’st Lupoli), Onraita, Orlando, Ballatore; Penza (45’st Balde), Ganci (17’st Signorile); Vasil, Murgia, Losavio; Bolzicco (23’st Pussetto). All.: Gaetano Iannini (a disp.: Iurino, Urquiza, Santoro, Kola, Clemente).

Arbitro: sig. Matteo Cavacini di Lanciano (assistenti sig.ri Domenico Lombardi e Mirco Monaco, entrambi di Chieti).

Ammoniti: Cappellari, Amabile, Calemme, Spina Konatè (M), Bolzicco, Pussetto (F)

Note: circa 2000 spettatori di cui oltre un centinaio ospiti. Recuperi: 2’ pt 6’st. Angoli 6-1 per il Fasano. Giornata fresca e nuvolosa, terreno sintetico in ottime condizioni.

Risultati della 2^ giornata: Costa d’Amalfi-Nocerina 0-4, Real Acerrana-Casarano 1-1, Francavilla-Virtus Francavilla 0-1, Ischia-Martina 0-3, Gravina-Palmese 0-2, Fidelis Andria-Brindisi 0-0, Nardò-Matera 0-4, Ugento-Angri 0-0, Manfredonia-Fasano 1-0.

Classifica: Nocerina, Palmese e Virtus Francavilla 6, Matera e Casarano 4, Martina, Gravina, Ischia, Manfredonia e Nardò 3, Fidelis Andria 2, Angri, Fasano, Francavilla, Ugento e Real Acerrana 1, Costa d’Amalfi 0, Brindisi*-11.

*12 punti di penalizzazione per irregolarità nello scorso campionato.

Prossimo turno (22/09, ore 15): Brindisi-Real Acerrana, Fasano-Gravina, Martina-Casarano, Matera-Fidelis Andria, Nocerina-Francavilla, Palmese-Costa d’Amalfi, Angri-Manfredonia, Ugento-Nardò, Virtus Francavilla-Ischia.

Fasano, 18 settembre 2024.

UFFICIO STAMPA

Antonio Latartara