Termina con un pareggio per 2-2 il match della 4^ giornata della Serie D 2024/25 tra Ischia e Fasano, disputato al “Salvatore Calise” di Forio, con Vincenzo Corvino, al terzo esordio in maglia biancazzurra, autore di una doppietta.

Su di un campo non in perfette condizioni, è più che buona nel complesso la prestazione della compagine fasanese, che però paga, ancora una volta, la prima disattenzione dell’incontro, passando in svantaggio già al 5’ a causa di un goal di Montanino, bravo a raccogliere un cross di Castagna e ad infilare all’angolino. Rabbiosa e veemente la reazione dei pugliesi, vicini al pari al 21’ con un calcio piazzato di Corvino, respinto in extremis dal portiere isolano Iannaccone, salvatosi poi sugli sviluppi del seguente corner, quando un colpo di testa di Orlando finisce a lato di un soffio. Al 33’ è l’altro esordiente di giornata, il colombiano Joan Edilson Cortes Caicedo, ad impegnare il numero uno gialloblu, bravo e fortunato anche al 37’, quando devia quel tanto che basta un colpo di testa di Ganci, che finisce per stamparsi sulla traversa.

Il pareggio è nell’aria e giunge al 44’, con Corvino che, direttamente su punizione, sceglie una traiettoria beffarda che passa accanto alla barriera per poi finire alle spalle di Iannacone. Il primo tempo si chiude così sull’1-1, con la ripresa che si apre così come sono terminati i primi 45’, cioè con un goal del Fasano. Al 3’ infatti, è nuovamente il numero dieci biancazzurro ad ergersi come protagonista assoluto, raccogliendo una buona verticalizzazione di Vasil e superando il portiere Ischitano in pallonetto.

La gioia dell’1-2 e del 71° goal in maglia biancazzurra per Corvino (secondo miglior realizzatore con la divisa del Fasano, alle spalle di Vittorio Insanguine, autore di 132 marcature) dura però molto poco, perché al 7’ arriva il 2-2 dei locali, firmato da Giacomarro con un diagonale destro dal limite, bravo anche a concretizzare una bella discesa di Battista.

Lo stesso esterno, ex dell’incontro, sfiora la marcatura personale al 25’ con un tiro da buona posizione, finito però a lato, ma ad andare più vicini alla terza rete sono gli ospiti, che al 31’ si salvano in due circostanze nel giro di pochi secondi, prima con un miracolo all’incrocio di Iannaccone su di un colpo di testa di Onraita, servito da Murgia, e poi, sugli sviluppi del successivo calcio d’angolo, in occasione di una deviazione di tacco di Bolzicco, respinta nuovamente in extremis dal portiere dell’Ischia.

L’ultima chance concreta per il Fasano giunge al 35’, quando Losavio calcia fuori su assist dello stesso centravanti biancazzurro, mentre è di marca gialloblu l’ultimo pericolo del match, con i pugliesi che al 49’ si salvano da una punizione a due nella propria area di rigore, rendendo vani i tentativi di Battista e Talamo.

Finisce così 2-2 la gara del “Calise”, con Facundo Ganci e compagni, ancora in cerca del primo successo stagionale ma rinfrancati da una prova positiva nella trasferta isolana, che domenica prossima ospiteranno al “Vito Curlo” la corazzata Casarano dell’ex Giuseppe Laterza.

“ul piano del gioco e della prestazione i ragazzi hanno fatto bene quanto preparato in settimana – dichiara mister Iannini – giocando a ritmi alti e rimontando l’iniziale svantaggio, senza però riuscire a difendere il parziale positivo. C’è sicuramente rammarico perché ai punti avremmo meritato la vittoria, avendo fatto meglio oggi dei nostri avversari, ma dobbiamo imparare ad essere più lucidi ed a gestire meglio le situazioni, non perdendo mai la nostra vocazione offensiva”

Tabellino

Ischia-Fasano 2-2 (1-1 p.t.)

Reti: 5’pt Montanino (I), 44’pt e 3’st Corvino (F), 7’st Giacomarro (I).

Ischia: Iannaccone, Florio, Ballirano, Montanino (22’st Gio.Mattera), Giu. Mattera, Pastore, Castagna (21’st Patalano), Giacomarro (43’st Trofa), Favetta (36’st Talamo), Battista, Tuninetti (31’st Maiorano). All.: Simone Corino (a disp.: Zandri, Chiariello, Quirino, Padulano

Fasano: Lombardo, Ballatore, Orlando, Penza, Onraita, Urquiza, Cortes Caicedo (16’st Losavio), Ganci (20’st Clemente), Vasil (27’st Bolzicco), Corvino (28’st Murgia), Mauriello (43’st Lupoli). All.: Gaetano Iannini (a disp.: Iurino, Dridi, Balde, Signorile).

Arbitro: Roberto De Paolis della sezione di Cassino (assistenti Francesco Di Leo di Policoro e Federico Marvulli di Matera).

Ammoniti: Corvino (F) Iannini (F, all.), Ballatore (F), Montanino (I), Florio (I), Castagna (I), Penza (F), Gio. Mattera (I).

Note: 200 spettatori (nessun ospite) per decisione delle autorità competenti; recuperi 2’pt, 5’st, angoli 4-4, terreno in condizioni non ottimali.

I risultati del 4° turno: Casarano-Palmese 3-3, Costa d’Amalfi-Ugento 1-1, Gravina-Brindisi 2-0, Fidelis Andria-Virtus Francavilla 0-1, Francavilla-Angri 0-4, Ischia-Fasano 2-2, Manfredonia-Matera 0-3, Nardò-Nocerina 1-3, Real Acerrana-Martina 1-1.

Classifica: Virtus Francavilla 12, Nocerina e Palmese 10, Gravina 9, Matera e Casarano 8, Nardò 6, Real Acerrana 5, Angri*, Martina e Ischia 4, Manfredonia* e Fidelis Andria 3, Ugento, Fasano e Francavilla 2, Costa d’Amalfi 1, Brindisi** -11.

*Una partita in meno, Angri-Manfredonia si completerà a partire dal 23’ del primo tempo il prossimo 9 ottobre.

**Dodici punti di penalizzazione a causa di un’irregolarità nella scorsa stagione sportiva.

Prossima giornata (6/10, ore 15): Brindisi-Palmese, Fasano-Casarano, Martina-Costa d’Amalfi, Matera-Gravina, Nardò-Francavilla, Nocerina-Fidelis Andria, Angri-Ischia, Ugento-Manfredonia, Virtus Francavilla-Real Acerrana.

Per quanto riguarda il Campionato Nazionale Juniores, la 3^ giornata del girone L ha visto i giovani biancazzurri allenati da Graziano Pistoia sconfiggere per 3-2 il Nardò al “Vito Curlo”. Salentini in vantaggio, poi tris dei fasanesi con Di Gioia e doppietta di Capobianco, sufficiente per respingere gli assalti della formazione ospite che non andava oltre al 2° goal.

UFFICIO STAMPA U.S. CITTA’ DI FASANO