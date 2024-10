Il Punto di Facilitazione Digitale è uno sportello fisico nel quale un operatore (il facilitatore digitale), a titolo completamente gratuito, offre supporto allo sviluppo delle competenze digitali di base alla cittadinanza per favorire l’inclusione della popolazione che non fa uso di internet (o che ne fa un uso molto limitato) non cogliendo pienamente le opportunità dei servizi online offerti dalle aziende sanitarie.

La Asl Brindisi, grazie alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra il soggetto attuatore Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (ARESS Puglia) e l’Associazione Europea Consumatori Indipendenti (AECI), ha attivato quattro punti di facilitazione digitale nei luoghi principali di accesso al pubblico nei Comuni di Brindisi (ex ospedale Di Summa, Distretto sociosanitario di Via Dalmazia, ospedale Perrino), Francavilla Fontana (ospedale), Mesagne (Presidio territoriale di assistenza) e Ostuni (ospedale).

Il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, inquadrato nell’ambito della misura nazionale 1.7.2 del PNRR del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD), mira a creare 231 punti di facilitazione digitali nella Regione Puglia per raggiungere entro il 2025 un totale di 183.000 cittadini pugliesi, tramite le attività formative.

Nelle postazioni individuate i cittadini possono ricevere supporto e formazione sull’attivazione e l’utilizzo degli strumenti necessari per poter usufruire dei servizi sanitari online tramite il Portale regionale della Salute utilizzando i sistemi di identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta nazionale dei servizi) o ad accesso libero. Alcuni esempi di servizi fruibili: effettuare prenotazioni o disdette di visite specialistiche, eseguire pagamenti per prestazioni sanitarie, cambiare il proprio medico curante, consultare il diario delle vaccinazioni, accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico.

L’utilizzo dei servizi digitali consente di risparmiare tempo e file agli sportelli e di effettuare operazioni comodamente dalla propria abitazione e nel momento più congeniale per l’utente, considerando che i servizi digitali online sono disponibili h 24, 7 giorni 7.

In un video viene spiegato in maniera pratica perché rivolgersi ai punti di facilitazione digitale della Asl Brindisi. Sul sito istituzionale è inoltre attiva una pagina dedicata.

