L’ufficio Ecologia e Ambiente comunale informa che è attivo il servizio per il ritiro gratuito di rifiuti ingombranti, fino a un massimo di 3 elementi. I richiedenti potranno prenotarsi scaricando l’applicazione “SMARTRASH” oppure chiamando da numeri fissi al numero verde 800.193750 o da cellulari al numero 081.18529552. Al momento della richiesta agli interessati verrà comunicata la data del ritiro e il codice da apporre sull’oggetto. Il ritiro verrà effettuato ogni venerdì, secondo l’ordine di prenotazione delle richieste

Potranno essere conferiti quei rifiuti aventi dimensioni unitarie tali da non rientrare nell’ordinario sistema di raccolta differenziata (ad esempio mobili vari, divani e strutture dei letti, giocattoli voluminosi). Nel servizio di ritiro sono inclusi i cosiddetti RAEE, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come frigoriferi, lavatrici, tv, piccoli elettrodomestici.

Gli operatori della ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti per il Comune di Mesagne effettueranno l’intervento richiesto recandosi direttamente presso le abitazioni delle persone interessate.