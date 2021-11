Si comunica che nella giornata di lunedì 8 novembre 2021 è stato proclamato lo sciopero generale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori.

Si segnala all’utenza che per l’intera giornata i servizi ordinari non saranno garantiti, ma saranno assicurati i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili, quindi non ci saranno disagi per scuole, mense, ospedali, caserme, case di riposo e pronto intervento con operatore a chiamate.

«Eventuali disservizi sulla raccolta rifiuti dipenderanno dal numero di adesioni allo sciopero – spiega il sindaco Francesco Zaccaria –. I mastelli potranno quindi essere esposti normalmente, ma non possiamo garantire la certezza del ritiro. Pertanto, qualora non vengano svuotati entro la consueta fascia oraria, si chiede a cittadini e titolari di attività produttive di riportarli all’interno delle proprie abitazioni e dei propri locali. Ci scusiamo per gli eventuali disagi indipendenti dalla volontà dell’amministrazione».

Ufficio Stampa

Città di Fasano