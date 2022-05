Nel pomeriggio di oggi, nella sala riunioni della Asl Brindisi in via Napoli, è stato presentato in conferenza stampa il programma delle iniziative organizzate dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Brindisi per celebrare la settimana dell’infermiere. La giornata ricorre il 12 maggio, ma gli eventi si estendono a tutta la settimana con incontri, corsi, mostre e presentazioni di libri. Le iniziative sono state patrocinate dalla Asl Brindisi, la Provincia e il Comune di Brindisi e la Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche.

Presenti in conferenza stampa il presidente dell’Ordine Antonio Scarpa, il direttore generale della Asl Flavio Roseto e l’assessore allo Sport e verde pubblico Oreste Pinto, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Brindisi. Ha introdotto l’incontro Dario Marasciulo, presidente della Consulta giovani dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Brindisi.

Grandi gli apprezzamenti da parte dei rappresentanti istituzionali per il programma, presentato da Antonio Scarpa con la consigliera Grazia Tanzariello, che coinvolge il territorio andando oltre l’ambito strettamente sanitario. Un particolare ringraziamento da parte di Flavio Roseto: “l’infermiere costituisce un pilastro portante di un’organizzazione sanitaria, una professione essenziale all’interno delle strutture di cura che assume un ruolo sempre più importante nelle strutture territoriali esistenti e in quelle che nasceranno, come “le case della comunità” previste dal Pnrr”.