“Ho ricevuto questa mattina la nota, da parte di Eni-Versalis, riguardo il blocco degli impianti del Petrolchimico per mancanza di energia elettrica.

Insieme al dirigente del settore Politiche ambientali, Francesco Corvace, ho chiamato la direttrice dell’Arpa Anna Maria D’Agnano e ci ha informato di essere già presente sul posto.

Abbiamo inviato una nota per chiedere un incontro urgente, da svolgersi in Comune, con i vertici di Versalis ed Arpa, perché questa situazione non è più tollerabile. Non si può essere soggetti a continui blocchi con conseguenti sfiammate delle torce: l’azienda deve rispondere con soluzioni immediate.

Dopo l’incontro convocherò una conferenza stampa per informare la cittadinanza”, lo dichiara il sindaco Riccardo Rossi.