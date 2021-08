Si è superato ogni limite, la città di Brindisi e i suoi cittadini non possono più sopportare tali situazioni che pongono a repentaglio la salute e l’immagine della città.

Dapprima le manutenzioni straordinarie che dovevano chiudersi a luglio, invece ripetutamente la torcia torna a sfiammare, visibile a decine di chilometri di distanza.

La presenza dello stabilimento va posta a questo punto in discussione con il gruppo Eni e con il Governo.

Non siamo figli di un Dio minore, non possiamo essere condannati per il lavoro a subire tutto ciò, in una città che ha diritto a vivere.

Da domani le spiegazioni non sono più sufficienti, dopo il carbone occorre pensare al futuro senza torce.