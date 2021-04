Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare una nuova partnership con l’azienda SHOP elettrodomestici, new entry in qualità di sponsor NBB per la stagione in corso 2020/21.

Dopo una ventennale esperienza maturata nella vendita e riparazioni di elettrodomestici per la casa nasce a Brindisi nel 2013 per volontà del suo amministratore e fondatore Teddy Arigliano, SHOP elettrodomestici , il primo negozio specializzato nella rigenerazione, vendita e riparazioni di aspirapolveri Folletto e robot da cucina, Bimby usati e ricondizionati. Ad oggi vanta ben cinque punti vendita tra Brindisi con 140 mq di esposizione, Francavilla Fontana, San Vito, Grottaglie e Ceglie Messapica. L’espansione territoriale è sinonimo di vicinanza geografica e garanzia per i clienti che acquistano il prodotto ricondizionato. La vendita di ricambi e riparazioni vengono effettuati presso i laboratori da tecnici specializzati e qualificati con ritiro e consegna gratuita a domicilio nella provincia. Tutte le info necessarie sul sito www.shopelettrodomestici.com; per i tifosi biancoazzurri e member scontistiche e promozioni dedicate recandosi presso le sedi situate a: Brindisi in via Cesare Braico 26C; Francavilla Fontana in via Confalonieri, 24; Grottaglie in via Duca di Genova, 25; San Vito dei Normanni in via per Brindisi 43A.

“Sono uno che crede molto nella pubblicità e investe in visibilità importanti che possano avere un gran ritorno d’immagine – dichiara l’amministratore unico Arigliano – . Per fare il definitivo salto di qualità alla mia azienda, ho pensato di affiancare il nome di Shop Elettrodomestici a un brand ormai fortissimo a livello sportivo su tutto il territorio e anche oltre. La New Basket Brindisi è sinonimo di eccellenza, organizzazione e programmazione presente e futura e i super risultati di questa annata non fanno altro che rendermi orgoglioso di essere coinvolto nel progetto biancoazzurro“.

“Anche se siamo nel rush finale dell’ennesima eccellente stagione sportiva, l’arrivo di un nuovo partner certifica ancora una volta la bontà del lavoro svolto dal nostro ufficio commerciale e marketing – dichiara il Direttore commerciale Andrea Fanigliulo – . In questa annata senza pubblico e i relativi introiti del botteghino, le aziende e realtà locali come quelle del dott. Arigliano che decidono di affiancarci e supportarci nonostante le oggettive difficoltà finanziare, non fanno altro che dare “una mano importante” a una società come la nostra che fa enormi sacrifici economici, dalla proprietà in primis fino a tutti i nostri soci e sponsor, per conservare un patrimonio di tutti e continuare a regalare a una città e tifoseria incredibili il sogno della serie A”.

Happy Casa Brindisi & SHOP elettrodomestici: insieme per continuare a sognare! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi