Libra libera senza timore e paura di mostrare la sua sensualità perché le appartiene e puo’ condividerla con chi vuole e soprattutto se lo vuole.

Un inno ed un incitamento ad avere più fiducia in sé stessi, ad affrontare la vita con fermezza ma anche in allegria e buonumore.

Credendo in se stessi i sogni si realizzeranno.

Il nuovo brano di Katiuscia Ruiz e Dino SuperDee Gemmano si intitola “SHOW ME (If you want it)” ed esprime tutto questo.

Non a caso il video e la coreografia hanno un’anima ben distinta nella performer Luana Schilardi della Arkè Pole Dance Lecce che ha ritrovato se stessa,

dopo un periodo difficile della sua vita, nella pole dance.

Questo brano esplosivo racconta tanto e trasmette una grande scossa adrenalinica.

il video è disponibile all’indirizzo: