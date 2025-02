“Si rinnova l’appuntamento del WWF Brindisi con il carciofo. Dopo il primo incontro tenuto a dicembre, quando abbiamo trattato soprattutto l’aspetto tecnico e colturale, torniamo ancora giovedì 13 febbraio, per la giornata nazionale del carciofo, con un appuntamento dedicato alla cucina di questo prelibato ortaggio.

Anche le ricette tipiche tutelano la biodiversità, perché sono strettamente legate a ingredienti locali e metodi di produzione tradizionali, basati su varietà vegetali autoctone. Questi piatti prelibati, non industriali, sono fondamentali per mantenere la diversità biologica e culturale del territorio. Il nuovo incontro sarà basato sulle ricette tradizionali della cucina brindisina. L’invito è rivolto a chi, appassionate o appassionati di cucina, vogliano portare la o le proprie ricette a base di carciofo e farcele conoscere.

Se avete delle ricette che vengono da casa vostra, per mano della mamma, della nonna, della zia o comunque dalla tradizione locale scrivetele su un foglio A4 e portatele, giovedì 13 febbraio, alle 18:00, nella casa di quartiere MINIMUS, in via bastioni San Giorgio 64. Siamo alla ricerca di ricette di Brindisi e Comuni vicini, a base di carciofi, per non perdere quello che le nostre nonne ci cucinavano, per non dimenticare gli usi e le tradizioni di una volta.

Nel corso della serata le ricette che avranno avuto più apprezzamenti riceveranno un premio.

Ospite della serata sarà la professoressa Loredana Vecchio, autrice, fra l’altro, di un lungo lavoro di ricerca di ricette brindisine.

La serata si concluderà con una degustazione a base di carciofi preparati con sapiente cura da Velia Pugliese e l’amaro Cardus, della Infuseria Brindisina.

Per la partecipazione all’evento è prevista la prenotazione e un contributo.

Scrivete a brindisi@wwf.it o al numero whatsapp 370 322 7665.