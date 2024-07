In data odierna, così come preannunciato, la Presidente della Società Trasporti Pubblici, avv. Alessandra Cursi, e la componente del consiglio di amministrazione, dott.ssa Elisa Mariano, hanno incontrato il Prefetto di Brindisi, dott. Luigi Carnevale, a cui hanno sottoposto problematiche riguardanti la sicurezza sui mezzi e del personale della STP.

Il tutto, anche sulla base degli ultimi atti vandalici verificatisi su alcune linee e, in particolare, sui collegamenti tra Brindisi e il litorale nord (Apani) e tra San Pietro Vernotico e la marina di Campo di Mare. Episodi che mettono a repentaglio la sicurezza del personale di bordo della STP e degli stessi utenti di tali servizi di collegamento su gomma.

Da qui la necessità di intensificare i controlli delle forze dell’ordine. Da parte del Prefetto Carnevale è stata manifestata ampia disponibilità ad individuare le soluzioni più efficaci per evitare il ripetersi di questi atti di teppismo. Il tutto, anche attraverso un tavolo tecnico tra la Questura di Brindisi e la STP per stabilire i collegamenti più a rischio e tutte le possibili soluzioni in termini di prevenzione.

