A dispetto dei pronostici della vigilia non sarà il ballottaggio a decidere il il primo cittadino di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, per il quinquiennio 2020-2025.

Silvana Errico, candidata di centrodestra ha superato la fatidica soglia del 50% con 5.830 (51,82%) battendo al primo turno il candidato del centrosinistra Roberto Covolo (3.387 – 30,1%) quello del M5S Marco Ruggiero 1.520 preferenze (28,02)% ed il leghista Giuseppe De Carlo 514 voti (4,56%)