Fervono i preparativi per il debutto della stagione Katharà 2024/2025.

Due date, il 28 e il 29 dicembre, per due artisti fasanesi, riuniti per l’occasione in un unico e grande evento: “Sind and glitter to love” vedrà in scena, insieme, il soprano di fama internazionale Damiana Mizzi e il talentuoso pianista Aquilino De Luca.

Lo spettacolo è in programma al Teatro Sociale di Fasano ed è promosso dal Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con Puglia Culture e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Un viaggio musicale sulle note della musica di George Gershwin, Leonard Bernstein e Astor Piazzolla, nel quale a brillare saranno i due artisti, protagonisti in scena e pronti a ricevere il caloroso abbraccio della loro città.

Damiana Mizzi

Diplomata in canto con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli. Finalista al Placido Domingo’s Operalia 2017, ha vinto il primo premio in numerosi concorsi tra cui la 63° edizione del Concorso As.Li.Co., la X edizione del Concorso Lirico Internazionale “Ottavio Ziino” e un premio straordinario alla 51ª edizione del Concorso Internazionale di Canto Francisco Viñas. Ha debuttato giovanissima nel 2004 nel ruolo di Rosina (Il Barbiere di Siviglia, G.Paisiello), a cui seguono molti altri ruoli in vari teatri in Italia e all’estero: Teatro alla Scala, Teatro dell’Opera di Roma, Accademia Nazionale di S.Cecilia, Teatro La Fenice, Teatro San Carlo, Teatro Regio di Torino, Opera di Firenze, Teatro Regio di Parma, Ravenna Festival, Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro Bolshoi di Mosca, Teatro dell’Opera di Pechino, Shaanxi Grand Theatre di Xi’An, e altri ancora.

Interprete molto apprezzata nell’ambito della musica contemporanea, si esibisce regolarmente nel repertorio del XX e XXI secolo, e ha lavorato, tra i tanti, con direttori quali Riccardo Muti.

Oggi è docente di canto presso il Conservatorio Statale di Musica “G.B. Martini” di Bologna. Collabora stabilmente con diverse formazioni da camera ed è membro stabile dell’Hemisphaeria Trio.

Aquilino De Luca

All’età di 5 anni muove i “primi passi musicali”, rivelandosi un enfant prodige del Pianoforte e oggi vanta una carriera ultratrentennale

Diplomatosi in pianoforte, si è più volte esibito in teatri italiani e network televisivi nazionali tra cui le reti 1 e 2 della RAI. Ha suonato e collaborato con numerosi artisti tra cui Giorgia, Ron, Cheryl Porter, Jenny B., Linda Valori, Annalisa Minetti, Fabrizio Moro, Mario Rosini ed altri.

In ambito classico, è stato premiato in vari concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Ha suonato, tra gli altri, in duo, con Uto Ughi e Salvatore Accardo.

Oggi è docente di Musica nella scuola Statale.

Prenotazioni: 334 1144911 | 348 00 27 873

Sabato 28 dicembre

Porta: 20.30 | Sipario: 21.00

Domenica 29 dicembre

Porta: 18.30 | Sipario: 19.00

Posto unico: 12,50€

Ridotto: 10€

Sarà possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi al Teatro Sociale targati Katharà sulle pagine social (Facebook “Teatro Sociale Fasano” – Instagram “@teatrosociale_fasano”) o visitando il sito www.teatrosocialefasano.it e su www.pugliaculture.it

