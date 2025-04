Il Gold sponsor biancoazzurro Soavegel, sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e Elachem Vigevano, in programma domenica 13 aprile al PalaPentassuglia alle ore 17:00.

L’importante match, valido per la terzultima giornata di regular season di Serie A2, sarà caratterizzato interamente dal marchio del Gold Sponsor biancoazzurro. A partire dalle ore 15:30, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, sarà l’occasione speciale per la consegna a donne e bambini delle uova di Pasqua personalizzate, come da diversi anni da consuetudine, dal partner Soavegel.

Si ricorda che nella mattinata di domenica 13 marzo Valtur Brindisi, in collaborazione con Avis Comunale di Brindisi, organizzerà la quattordicesima edizione della “Giornata della Solidarietà”, iniziativa che mira a incentivare la donazione di sangue, emergenza costante nel nostro territorio. Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 al PalaPentassuglia sarà presente un’autoemoteca gestita dallo staff medico; tutti coloro che effettueranno una donazione di sangue riceveranno un uovo di Pasqua Soavegel.

Grazie ad una crescita costante e progressiva e all’impegno profuso di tutta la famiglia Bianco, Soavegel è diventata un’azienda leader nel settore del frozen food.

Nel corso degli anni l’azienda, che ha sede a Francavilla Fontana, ha saputo percepire ed anticipare i cambiamenti di mercato e grazie ad un’attenta e professionale gestione aziendale è riuscita a far conoscere ed apprezzare il marchio Soavegel in campo nazionale ed internazionale.

Ancora oggi, tutta la famiglia Bianco è impegnata nella gestione dell’intero stabilimento produttivo, ottenendo dei risultati sempre più entusiasmanti grazie alla lunga esperienza di gestione diretta e alla forte vocazione imprenditoriale.

La partita sarà trasmessa domenica 13 aprile in diretta alle ore 17:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.



Biglietti disponibili a partire da €10 al New Basket Store, online sul portale Vivaticket e nei punti vendita abilitati.

Valtur Brindisi & Soavegel insieme per una domenica di grande basket e solidarietà!

