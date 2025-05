All’esito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi e svolta dalla Compagnia G.d.F. di Fasano, tra il 2024 e il 2025, è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un imprenditore fasanese e di un suo presunto complice, indagati per aver impiegato numerosi lavoratori in violazione della normativa in materia di lavoro.

Le indagini, partite dalla denuncia di un lavoratore, hanno consentito di disvelare un meccanismo di presunta frode grazie al quale l’imprenditore si sarebbe avvalso delle prestazioni di undici lavoratori, simulando l’assunzione degli stessi da parte di una società fittizia, intestata ad un prestanome, al fine di evadere, a discapito dei lavoratori stessi, il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.

Si rammenta che la responsabilità degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio. Nei confronti degli stessi vige, infatti, la presunzione di innocenza che l’articolo 27 della Costituzione garantisce ai cittadini fino a sentenza definitiva.

COMUNICATO STAMPA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRINDISI