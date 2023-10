Il soggiorno climatico per anziani promosso dal Comune di Brindisi è stato annullato.

La decisione è stata assunta dopo aver constatato il bassissimo numero di adesioni.

Al 3 ottobre 2023, termine di presentazione delle domande di partecipazione all’iniziativa, erano pervenute dodici domande ma, in sede di ricontatto, solo tre persone hanno confermato l’adesione.

Per questo motivo è stata revocato anche il servizio che era stato aggiudicato in favore della ditta riminese “Italcamel spa”.

Il Soggiorno Climatico Anziani 2023, come era riportato nel comunicato stampa di presentazione dell’iniziativa pubblicato anche sul sito ufficiale, era stato deliberato dalla Giunta Comunale di Brindisi “nel tener fede alle promesse fatte”.

L’Amministrazione Comunale di Brindisi, per oltre trent’anni ha organizzato soggiorni a favore degli anziani residenti, in località climatiche e termali ubicate su tutto il territorio nazionale. Le attività erano state sospese per l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

Quest’anno l’Amministrazione aveva fissato l’erogazione di un contributo totale di €. 15.000,00 che andava dai €. 150,00 ai €. 350,00 a persona a seconda della fascia di reddito. Nessun contributo era previsto per chi possedeva un reddito superiore €. 15.000,00.