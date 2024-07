In centinaia sono accorsi ad indossare la maglia verde mare del Go Padel Tour di questa 3° tappa, giocatori esperti, giocatori intermedi e tantissimi principianti, tra sorrisi e palline si sono divertiti nei girone di qualificazione giocando con maestri del calibro di Isra Fernandez, Francesco Kowoll , Daniel Merlos, Luca del Vescovo, Fabrizio Avantaggiato, Federico Morano, Roberto Milano, Marco Pagliara, Cristiano Trabacca e successivamente hanno potuto giocare il Tabellone Bronze e Silver dove tra pari livelli hanno dato inizio a delle sfide all’ultimo game. La presenza e la simpatia di Emiliano Carchia ( il più importante influencer Italiano di Padel) assieme alla presenza del ex Bomber di Lecce, Roma e Juve Mirko Vučinić hanno contribuito con la loro disponibilità, tra un selfie e l’atro a rendere il Go Padel, un social padel tour.

Il Go Padel Tour è stato un evento caratterizzato da tantissimo divertimento ma anche da grande Padel, infatti dopo i trofei alzati al cielo dai primi e secondi dei tabelloni Silver e Bronze;

Primi Classificati categoria Silver Maschile: Buonomo – Ciaccia Prime Classificate categoria Silver Femminile: Parato – De Masi Secondi Classificati categoria Silver Maschile: Buscicchio – Laguercia Seconde Classificate categoria Silver Femminile: Dimida – Schena Primi Classificati categoria Bronze Maschile: Massagli – Lugliola Prime Classificate categoria Bronze Femminile: Arganese – De Punzio Secondi Classificati categoria Bronze Maschile: Meo – Vergari Seconde Classificate categoria Bronze Femminile: Menghi – Camarda

Il Sabato pomeriggio è andato in scena il tabellone Gold quello dall’esclamazione “ mamma la capu” a scendere in campo sono stati tra i più bravi giocatori e giocatrici pugliesi, ad avere la meglio…

Primi Classificati categoria Gold Maschile: Morano – Del Vescovo Prime Classificate categoria Gold Femminile: Ecclesie – Santini Secondi Classificati categoria Gold Maschile: Fernandez – Avantaggiato Seconde Classificate categoria Gold Femminile: Bianchi – Santini

La nuova formula GOLD, SILVER e BRONZE ha caratterizzato la bellezza di questa tappa resa possibile solo grazie all’immancabile sostegno delle imprese come Cattolica Assicurazioni, Smach Store Lecce e Brindisi, Hayes Padel, Padel Experience, Tech System, Soccorso Bollette, WaterStore, FA Group, le cantine Otri del Salento e 40 Are e la preziosissima collaborazione con Fuorigioco di Manduria, Mind e CiccioRiccio.

Prossimo Go Padel Tour … a Settembre, vi aspettiamo!