Al TTG di Rimini, uno degli eventi di riferimento per il turismo, è stato presentato il progetto del CATA CNA Puglia “La Locomotiva dei Sapori”, un’iniziativa nata per valorizzare l’arte bianca e i prodotti da forno pugliesi. All’interno dello stand della CNA, Sonia Rubini, una delle voci più rappresentative dell’artigianato pugliese, ha contribuito a far conoscere l’essenza di questo progetto, sottolineando l’importanza della tradizione e dell’innovazione nel settore.

“La Locomotiva dei Sapori” è un affascinante itinerario che esplora le eccellenze dei prodotti da forno e dei luoghi più suggestivi della Puglia. L’iniziativa coinvolge 18 produttori artigianali provenienti dalle diverse province pugliesi, creando uno storytelling emozionale attorno a pane, focacce, taralli e altri prodotti simbolo della regione. Il progetto mette in luce non solo la qualità delle materie prime, ma anche i processi innovativi e le testimonianze dirette degli artigiani, che con dedizione tramandano antiche tradizioni.

Sonia Rubini, direttore della CNA di Brindisi, da sempre impegnata nella promozione dell’artigianato locale, ha saputo trasmettere al pubblico del TTG di Rimini la passione e la cura con cui questi prodotti vengono realizzati. Durante l’evento, ha posto l’accento sull’importanza di mantenere vive le radici culturali legate all’arte bianca, pur accogliendo le nuove tecnologie e i metodi moderni per una produzione sempre più sostenibile e di qualità.

Questo percorso, tra tradizione e innovazione, ha un duplice obiettivo: da un lato, esaltare la straordinaria varietà e ricchezza gastronomica della Puglia, dall’altro, promuovere il territorio come meta di un turismo esperienziale che unisce gusto e scoperta culturale. “La Locomotiva dei Sapori” si fa così promotrice di una Puglia che racconta sé stessa attraverso i sapori autentici e le storie di chi, con passione, lavora ogni giorno per preservare queste tradizioni.

Grazie alla presenza di Sonia Rubini e al coinvolgimento dei produttori locali, il progetto ha trovato un palcoscenico d’eccezione al TTG, suscitando grande interesse tra i visitatori e gli operatori del settore, dimostrando ancora una volta il potenziale attrattivo del patrimonio gastronomico pugliese.