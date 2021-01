Non potendo quest’anno svolgere l’attesa “Notte Bianca”, nel rispetto della normativa emergenziale, l’IPSSS Morvillo Falcone di Brindisi propone “Sorrisi dal Morvillo”, una sorta di gala virtuale in programma sabato prossimo 16 gennaio 2021, nel corso del quale ci sarà la presentazione dell’Istituto professionale brindisino con tutti gli indirizzi che propone: Odontotecnico, Ottico, Moda e Socio Sanitario (diurno e serale, anche nella sede di San Vito dei Normanni).

Nel pieno rispetto della normativa emergenziale derivante dalla pandemia in atto, non potendo ospitare spettatori in presenza, sarà possibile seguire l’evento in diretta su Facebook, collegandosi alla pagina istituzionale “IPSSS F.L. Morvillo Falcone di Brindisi” dove a partire dalle ore 15,30 verrà trasmessa la diretta.

Tra sfilate di moda, visite guidate ai vari laboratori, interviste e interventi a distanza in collegamento con inaspettati ospiti, tra cui il campione de “L’Eredità” Massimo Cannoletta, l’iniziativa “Sorrisi dal Morvillo” è stata pensata in un periodo così incerto e delicato proprio per far tornare il sorriso, negli ultimi tempi celato dall’utilizzo obbligatorio ma responsabile delle mascherine, nella convinzione che soprattutto in questo momento sorridere è una cosa seria e può essere di aiuto per molti.

La Dirigente Scolastica dell’IPSSS Morvillo Falcone, dott.ssa Irene Esposito: “L’intento è di essere presenti anche quest’anno, nonostante la pandemia, per illustrare come si conviene l’offerta del nostro Istituto. Purtroppo non sarà possibile accogliere fisicamente i visitatori, pertanto abbiamo pensato di offrire una vetrina virtuale che possa illustrare gli indirizzi proposti dal “Morvillo Falcone”, cercando anche di strappare un sorriso donando a chi ci segue un sabato pomeriggio in serenità”.