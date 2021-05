Alla presenza dell’Assessore regionale alle Attività Produttive Alessandro Delli Noci, sono stati sottoscritti ieri, presso la sede della Confcommercio di Brindisi, i primi Protocolli di Intesa del terzo bando DUC – Distretti Urbani del Commercio, approvato lo scorso marzo, con i Comuni di Ceglie Messapica e San Michele Salentino, con quelli di Oria, Latiano e Torre Santa Susanna e con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti.

“La sottoscrizione di questi Protocolli di intesa – ha dichiarato l’Assessore Delli Noci – è finalizzata a promuovere e sostenere le attività commerciali della Puglia oggi in grande affanno a causa dell’emergenza sanitaria. Abbiamo bisogno di pensare alla gestione comune di servizi innovativi che mettano in rete le comunità e che qualifichino l’offerta anche attraverso un’attività di formazione delle operatrici e degli operatori. Questa rappresenta una grande occasione per sviluppare l’attrattività commerciale della nostra regione attraverso proposte progettuali strategiche che favoriscano la ripresa degli investimenti e dei consumi, qualifichino le aree urbane e che assicurino lo sviluppo della rete commerciale di prossimità”.