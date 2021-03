“Al difficilissimo momento vissuto dalle attività commerciali, si aggiungono purtroppo anche le azioni criminose che oggi hanno lasciato un profondo senso di amarezza in città. In tarda mattinata ho raggiunto uno dei negozi che hanno subìto la spaccata questa notte; poche parole sono bastate a comprendere i problemi e le paure di chi ogni giorno lavora senza arrendersi. Le telecamere hanno ripreso ogni attimo dell’assalto e l’auto utilizzata per la fuga è già stata sequestrata.

Il questore Ferdinando Rossi mi ha assicurato che saranno presto individuati anche i responsabili, inoltre la presenza degli uomini della Polizia di Stato sarà incrementata. Oltre alle cinque pattuglie che già presidiano la città, ci sarà un incremento per garantire la sicurezza di tutti durante questo periodo forzato di zona rossa.

Ringrazio il questore e tutte le forze dell’ordine per l’impegno profuso quotidianamente. L’auspicio è che commercianti e cittadini possano sentirsi al sicuro”, lo dichiara il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.