Il Commissariato di P.S. di Mesagne ha dato esecuzione al provvedimento di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno, emesso dal Tribunale di Lecce su proposta del Questore Annino Gargano, ad un mesagnese gravato da numerosi precedenti di polizia e condanne penali.

L’uomo, quale persona pericolosa che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose e dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, era già stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il provvedimento è scaturito dall’attività istruttoria svolta dal personale del Commissariato di P.S. di Mesagne coordinata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Brindisi che ne ha curato i necessari approfondimenti, grazie ai quali l’Autorità Giudiziaria, sposando appieno gli elementi raccolti, ha emesso la misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di dimora per la durata di anni due.

Sono stati, inoltre, notificati a due uomini di Latiano altrettanti Avvisi Orali del Questore perché riconosciuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Nello specifico, il primo si è reso responsabile di vari reati, tra gli altri, di reati contro il patrimonio e la persona, mentre il secondo, a seguito delle indagini svolte degli investigatori del Commissariato, è stato indentificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di atti osceni in prossimità di minori ex art. 527 c.2 c.p., commesso nei pressi della Villa Comunale e del Centro Storico di Mesagne. Quest’ultimo, lo scorso aprile, aveva tentato di avvicinare dei minorenni con la propria autovettura per farsi notare mentre compiva atti osceni rimanendo completamente nudo nella parte inferiore del corpo.