Weekend ricco di gare per la Seconda Prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving Under 14 di scena a Vercelli per la spada.

Nella prima giornata di gare (sabato) in quel di Vercelli è arrivata la prima medaglia targata scherma lame azzurre “Maestri Zumbo” quella del “vulcano” Martina Zezza che, con una grandissima prestazione, dopo un girone perfetto, eliminazioni dirette senza eguali, arriva all’ultimo atto della gara ad un passo dalla vittoria che purtroppo deve cedere all’ avversaria del circolo della scherma Terni finendo l’incontro della finalissima per 10-5 ma portando a casa una prestigiosa medaglia d argento ed un meritatissimo 2° posto. Martina sfiora anche per pochissimi punti la vittoria del Trofeo Kinder che viene assegnato dopo le due prove nazionali.

Un risultato questo che conferma talento e tecnica della nostra atleta e che fan ben sperare per gli ormai prossimi Campionati italiani di Riccione Under 14 in programma a maggio. Complimenti per la buona prova nella stessa categoria anche a Olivia Orofalo giunta 74^, a Vincenzo Campanelli categoria Giovanissimi(158°), a Giulia Bolognese (128^), Giorgia Palazzo(133^) e Karol Ancora per la categoria giovanissime (122^).