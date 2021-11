more

Il 26 e 27 novembre a Latiano, presso la sala Ricevimenti “Villa Careva” , si terrà la terza edizione di “Sperimentazioni Coreografiche” ,

Il progetto, ideato nel 2018 dal coreografo Piergiuseppe Carlucci, ritorna dopo un anno di stop a causa della pandemia e nasce dall’idea di unire più scuole di danza e giovani coreografi provenienti da tutta la Puglia e non solo. In questo modo tutti gli allievi presenti al camp , potranno arricchire le proprie conoscenze studiando nuovi stili di danza con tutti i docenti presenti, e potranno anche passare due giorni all’insegna , non solo della danza , ma anche del divertimento.

Ci saranno, anche quest’anno docenti ospiti provenienti dal mondo televisivo e teatrale e saranno consegnate prestigiose Borse di studio agli allievi meritevoli che si distingueranno durante le lezioni.

Appuntamento , quindi , il 26 e 27 novembre a Latiano presso “Villa Careva”.

Per tutte le informazioni contattare il numero 3299563897