Spettacolo sul Lungomare di Brindisi: dal pomeriggio di oggi, sulla banchina dogana, è ormeggiata la nave scuola Palinuro.

Il veliero è a Brindisi per una sosta tecnica ed ha mollato gli ormeggi in mattinata presso la banchina arsenale destando subito curiosità e stupore nei tanti brindisini che hanno potuto osservarla dal bosco Tommaseo e dal lungomare di Via Vespucci.

Nel pomeriggio, accogliendo una specifica richiesta del Sindaco Riccardo Rossi, la nave è stata ormeggiata di fronte la Capitaneria di Porto di Brindisi.

A causa delle restrizioni dovute al Covid-19 la nave non è visitabile, ma poco importa: la sua bellezza impreziosirà la classica passeggiata del weekend di migliaia di brindisini e di turisti.

La nave, che ospita i cadetti della scuola militare “Morosini” di Venezia, resterà a Brindisi fino a lunedi.