Il Coordinamento Donne dello SPI CGIL provinciale parteciperà sabato 12 ottobre 2024 alle ore 17:00, alla manifestazione con corteo contro la violenza maschile sulle donne e di genere, organizzata a Latiano dalla “Rete permanente contro la violenza di genere”.

E’ drammatico il numero di femminicidi registrati dall’inizio di quest’anno, un numero che nelle ultime settimane è aumentato con un ritmo quotidiano, cui si aggiungono i casi di tentato femminicidio. Segnali più che evidenti di una cultura ancora strutturata sul modello machista di subordinazione della donna all’uomo.

Una sottomissione fisica, psicologica ed economica, che non consente la possibilità di autodeterminarsi come persona libera di scegliere.

Rispetto al perpetrarsi di questi atteggiamenti di tipo patriarcale, che vede protagonisti di violenza anche uomini giovani, non possiamo che constatare che, nell’ambito delle relazioni familiari e sociali, si sta pericolosamente arretrando, invece di dare spazio a una cultura del rispetto di genere. Ecco perché non possiamo stare ferme o parlare di violenza sulle donne nelle date canoniche.

L’azione per informare e sensibilizzare per prevenire gli atti di violenza e per non fare sentire sole le vittime sopravvissute, deve essere permanente.

A Latiano è accaduto un fatto grave nei mesi scorsi: una donna è stata vittima di violenza da parte del marito e si è salvata grazie all’allarme dato dal figlio.

Le donne latianesi si sono mobilitate e hanno saputo creare una rete permanente con il supporto dell’Associazione “Io Donna”, e dell’Amministrazione Comunale che ha colto l’urgenza del problema facendosi promotrice di incontri per l’insediamento della Rete. Partecipiamo quindi attivamente, donne e uomini, alla manifestazione in programma.

Coordinamento Donne SPI CGIL

SPI CGIL Brindisi