L’amministrazione comunale rinnova il servizio di navetta gratuito affidato ad STP per raggiungere il PalaPentassuglia in occasione delle partite del campionato della New Basket Brindisi disputate in casa.

Si comincia domenica 9 ottobre 2022 con il match Happy Casa Brindisi contro Gevi Napoli con partenza alle ore 18.30 dal capolinea situato in via Benedetto Brin nei pressi dello stadio, mentre per il ritorno la navetta ripartirà 15 minuti dopo il termine della partita.

Queste le fermate programmate per l’andata:

Via B. Brin – Stadio – Capolinea; Via N. Brandi – Angolo Via Zanella (Semaforo); Via Prov. San Vito – Angolo Via Osanna; Via Bastioni Carlo V – Stazione FF.S.; Via Spalato; Viale A.Moro – Scuola Marzabotto;

Viale A.Moro – Angolo Via Irpinia; Via Sant’Angelo – Angolo Via Gerolamo; Palapentassuglia.

Per il ritorno:

Palapentassuglia; Via Sant’Angelo – Angolo Via Gerolamo; Viale A.Moro – Angolo Via Irpinia; Viale A.Moro – Scuola Marzabotto; Via Bastioni Carlo V – Stazione FF.S.; Via Spalato, Via Prov. San Vito – Minnuta; Via N. Brandi – Angolo Via Zanella (Semaforo); Via B. Brin – Stadio – Capolinea.

La novità del Comune di Brindisi è per i tifosi del Brindisi Football Club che potranno usufruire gratuitamente del servizio motobarca che collega il lungomare Regina Margherita al quartiere Casale.

Sarà sufficiente recarsi al molo imbarco in orari compatibili con le partite casalinghe dei biancazzurri e mostrare il titolo di ingresso allo stadio.

Il servizio gratuito inizia domenica 9 ottobre con la partita Brindisi – Lavello.