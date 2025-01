Si svolgerà domenica 19 gennaio, l’evento conclusivo del progetto Sport nei Parchi «Urban sport activity e weekend» promosso da Sport e Salute e Comune di Fasano insieme a Olistik training, scuola di ciclismo Antonio Narducci e Gym Moving club.

L’appuntamento è presso il parco «Don Tonino Bello» nella zona 167 di Fasano, a partire dalle ore 9.30.

Interverranno il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, dell’assessore allo Sport Giuseppe Galeota del coordinatore regionale Sport e Salute Puglia Francesco Toscano e Lucrezia Ruospo, coordinatore Sport nei Parchi.

«La pratica sportiva, indipendentemente dal livello e dall’età, riveste un’importanza fondamentale per il benessere fisico e mentale. A tal proposito, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a Sport e Salute, nonché alle associazioni coinvolte – afferma il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria – le quali, attraverso la loro competenza e il loro impegno, hanno contribuito in modo significativo al successo di questo progetto, favorendo il coinvolgimento di persone di tutte le età e livelli di preparazione atletica. È opportuno sottolineare che, al fine di garantire la massima inclusione, la partecipazione agli eventi di Sport nei Parchi e stata completamente gratuita».

«Questo significativo progetto ha rappresentato un prezioso strumento per il miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini – afferma l’assessore allo Sport Giuseppe Galeota -. La pratica sportiva ha subito un’evoluzione, integrando l’uso dei tradizionali impianti sportivi con nuovi spazi dedicati allo sport all’aperto, come parchi e aree outdoor all’interno del contesto urbano. Attraverso questa iniziativa, abbiamo trasformato il parco Don Tonino Bello in un’importante oasi di sport all’aperto per la città».

