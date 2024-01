L’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento di circa 50 mila euro per la realizzazione di un’area sportiva in Villa Comunale nell’ambito del bando “Sport nei parchi” promosso da Sport e Salute S.p.A. e ANCI.

Il progetto prevede l’installazione in prossimità del campo da basket di un circuito fitness con otto macchinari professionali che saranno a disposizione di chiunque e la programmazione di corsi gratuiti, tenuti da istruttori professionisti, rivolti alla cittadinanza.

L’Amministrazione Comunale, così come previsto dal bando Sport nei Parchi, ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per individuare una associazione o società sportiva dilettantistica (ASD/SSD) che dovrà occuparsi della gestione dell’area e dell’organizzazione delle attività sportive.

“Nel 2024 – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – potenzieremo i servizi in Villa Comunale con l’installazione di un’area fitness e di un parco giochi inclusivo. Si tratta di un investimento per accrescere il numero delle strutture sportive e alimentare il benessere psicofisico della cittadinanza.”

Il soggetto gestore individuato, che avrà il compito di garantire la manutenzione ordinaria, pulizia e vigilanza dell’area fitness, potrà utilizzare in maniera esclusiva l’attrezzatura per i propri tesserati nelle fasce orarie concordate con il Comune.

“L’area attrezzata – conclude l’Assessora allo Sport Numa Ammaturo – potrà essere utilizzata liberamente da tutti i cittadini e soltanto in alcune fasce orarie sarà riservata alle persone tesserate con il soggetto gestore. È un lavoro che si pone in stretta continuità con quanto avviato con lo Sport City day e che ha l’obiettivo di ampliare le occasioni per fare sport in Città e all’aria aperta. Proseguiremo in questa direzione per promuovere la salute.”

Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito internet istituzionale.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione è lunedì 15 gennaio.

Comune di Francavilla Fontana