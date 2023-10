Si terrà il 6 ottobre, dalle 16,30 in poi, nella sala conferenze di Palazzo Nervegna a Brindisi, il convegno “certificazione di genere uni pdr 125, strumenti vantaggi e contributi per le aziende”.

La Certificazione secondo la UNI/PdR 125:2022 supporta le organizzazioni nel promuovere la parità di genere, strutturando un proprio sistema di gestione dell’inclusione non solo per mostrare il proprio impegno per quanto riguarda la Gender Equality, ma anche per determinare e monitorare precisi obiettivi per il miglioramento.

La Certificazione per la Parità di Genere è applicabile a qualsiasi tipo di Organizzazione, sia del settore privato, pubblico o senza scopo di lucro, indipendentemente dalle dimensioni e dalla natura dell’attività.

Sono escluse dall’applicazione del presente documento le Partite IVA che non hanno dipendenti o addetti/e.

Certificarsi ai sensi della PdR UNI 125:2022 permetterà di acquisire un importante vantaggio competitivo sul mercato.

Negli ultimi anni, infatti, è stata posta particolare attenzione sulla capacità inclusiva delle aziende, scoprendo che le aziende che hanno maggiore successo sono quelle che al loro interno riescono a creare e mantenere un modello di lavoro che punti con decisione sull’inclusività.

Questo comporta infatti un beneficio in termini di immagine e reputazione, ma anche un aumento degli stimoli culturali e della cultura d’impresa in genere, sviluppando maggiore valore economico e una maggiore attrattività per gli investitori.

Sgravi: uno sgravio contributivo fino a 50mila euro all’anno alle aziende private in possesso della certificazione di pari opportunità.

Appalti: nei contratti relativi a servizi e forniture è riconosciuta la riduzione del 30 % della garanzia provvisoria anche agli operatori economici in possesso di tale certificazione della parità di genere, che vengono pertanto equiparati alle altre categorie già ivi contemplate dalla norma, ovvero quelli in possesso del rating di legalità e del rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Premialità anche ai casi di offerte di operatori economici che dimostrino l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere.

Bandi: il possesso di una certificazione di parità di genere dal punteggio più alto determinerà un miglior posizionamento.

Finanziamenti: punteggio premiale per la concessione di aiuti di stato e/o finanziamenti pubblici

Performance: è provato che organizzazioni più inclusive abbiano una performance migliore rispetto ad aziende competitor che non abbiano adottato un sistema di gestione per la parità di genere

Reputation: organizzazioni più inclusive hanno una reputazione migliore e attraggono maggiori talenti!

Dopo il saluto del Sindaco della città di Brindisi, Dr Giuseppe MARCHIONNA, e gli interventi del Presidente di Assindustria Brindisi Gabriele MENOTTI LIPPOLIS, del Presidente della CCIAA Dr. Antonio D’AMORE, e della D.ssa Barbara BRANCA, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, si terranno le relazioni dell’Avv. Livia SCHIAVI, Responsabile di “Bureau Veritas”, ente di certificazione internazionale, dell’Avv. Jole LA ROSA, Responsabile dell’Associazione FUTURA, e dell’Avv. Marianna LAGUERCIA, legale dell’officina Sociale APS , che relazioneranno sui benefici dell’adesione alla Certificazione di genere.

Concluderà i lavori il Dr. Salvatore INTIGLIETTA, componente del Direttivo dell’APS “l’Officina Sociale”

I lavori saranno moderati dalla D.ssa Francesca Romana INTIGLIETTA.

La cittadinanza è invitata a partecipare.