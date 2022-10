I musicisti della famosa band fondata qualche anno fa da Claudio “Gallo“ Golinelli, storico bassista di Vasco Rossi si esibiranno domani, sabato 15 ottobre, in Piazza Orsini del Balzo alle 21.15.

Il “Gallo” è accompagnato da straordinari musicisti, che negli anni hanno diviso il palco con diversi big della musica italiana, come Fabrizio Foschini alle tastiere (Stadio, Miguel Bosè, Ivan Graziani), Adriano Molinari alla batteria e voce (Zucchero, Baglioni, Finardi) e Cristian “Cicci“ Bagnoli alla chitarra e voce (Steve Rogers Band). Il Gallo Team trascina e diverte con uno spettacolo rock che include un mix di successi, selezionati tra il repertorio degli artisti con cui hanno collaborato – tra cui Vasco Rossi, Ligabue, Zucchero – con arrangiamenti personali, alcuni strumentali e sorprese musicali da scoprire. Al loro attivo serate live in giro per l’Italia e i loro inediti.

“Siamo un gruppo di amici a cui piace stare insieme facendo musica e divertendosi” – spiega “Il Gallo” – “Essendo un progetto nato quasi per gioco, non abbiamo pensato molto al futuro, ma visto che ci stiamo divertendo molto. Più durerà e meglio è”.

La serata, organizzata dall’associazione culturale Diapason, è patrocinata dal Comune di Mesagne. Ingresso libero e gratuito.