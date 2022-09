È il giorno della presentazione ufficiale della Happy Casa Brindisi 2022/23. Squadra, staff tecnico e dirigenziale saranno protagonisti della serata di festa organizzata con il patrocinio del Comune di Brindisi nello splendido scenario della Scalinata Virgilio sul lungomare brindisino.

L’evento, condotto dal concittadino e direttore della redazione SportMediaset Mino Taveri, sarà visibile in diretta televisiva e streaming sull’emittente Antenna Sud, media partner biancoazzurro.

A partire dalle ore 19:45, lo speciale a cura del giornalista Antonio Celeste proietterà gli spettatori a pochi metri dal palco, raccogliendo immagini e dichiarazioni esclusive prima dell’inizio della festa. I tanti tifosi, appassionati e cittadini brindisini presenti in ogni zona d’Italia, e non solo, potranno così vivere in tempo reale una serata che si prospetta ricca di emozioni.

La trasmissione sarà visibile in diretta tv sul canale 92 del digitale terrestre, in diretta streaming sul sito www.antennasud.com e in diretta facebook sulle pagine Antenna Sud e Happy Casa Brindisi.

Che la festa abbia inizio! #ForzaBrindisi

