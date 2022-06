Sarà Baby K la protagonista del Road to Battiti di Francavilla Fontana in scena venerdì 24 giugno alle 21.00 in Piazza Giovanni XXIII con ingresso gratuito.

Baby K è la prima artista italiana ad aver raggiunto il miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube. Protagonista sul web, ma anche regina delle hit dell’estate degli ultimi anni, in questo 2022 si presenta con il nuovo singolo Bolero.

L’evento di Piazza Giovanni XXIII sarà trasmesso su Italia1 nel corso della puntata di Cornetto Battiti Live in programma il prossimo 3 luglio.

Comune di Francavilla Fontana